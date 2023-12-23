Зараз агентство спостерігає за країною в основному за допомогою супутникових зображень.

Новий реактор на північнокорейському ядерному комплексі в Йонбені, судячи з усього, запрацював вперше, заявили спостерігачі ООН і незалежні експерти, що означатиме додаткове потенційне джерело плутонію для ядерної зброї.

Північна Корея протягом багатьох років використовувала відпрацьоване паливо ядерного реактора потужністю 5 мегават в Йонбені для виробництва плутонію для свого ядерного арсеналу, але характерний викид теплої води з більшого легководного реактора дозволяє припустити, що він теж вступить в дію, повідомляє Reuters.

"Викид теплої води вказує на те, що реактор досяг критичного стану", - заявив у своїй заяві глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, маючи на увазі, що ланцюгова ядерна реакція в реакторі є самопідтримуваною.

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МАГАТЕ не мав доступу до Північної Кореї з тих пір, як Пхеньян вислав інспекторів у 2009 році. Зараз агентство спостерігає за країною в основному за допомогою супутникових зображень. Без доступу МАГАТЕ не зможе підтвердити робочий стан реактора, сказав Гроссі.

МАГАТЕ повідомляє, що з жовтня спостерігає сильний відтік води з системи охолодження легководного реактора, що дозволяє припустити триваюче введення реактора в експлуатацію. За останніми даними, вода була теплою, сказав Гроссі.

"LWR, як і будь-який ядерний реактор, може виробляти плутоній у своєму опроміненому паливі, який може бути виділений під час переробки, тому це викликає занепокоєння", - сказав він, додавши, що просування ядерної програми Північної Кореї викликає "глибокий жаль".

Дослідники з Центру досліджень нерозповсюдження Джеймса Мартіна (CNS) в Каліфорнії також дійшли висновку, що реактор, швидше за все, працює, додавши, що він може бути "значним джерелом ядерного матеріалу" для програми створення ядерної зброї, яка заборонена резолюціями Ради Безпеки ООН.

Ядерні випробування КНДР

Новини про роботу реактора з'явилися після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що випробування міжконтинентальної балістичної ракети, проведені на цьому тижні, показали, що його країна без коливань почне ядерну атаку, якщо противник спровокує її за допомогою стратегічної зброї. Північна Корея провела шість ядерних випробувань, останнє було у 2017 році.

Діяльність на північнокорейському ядерному полігоні в Пунге-рі призвела до багатомісячних припущень про те, що Північна Корея може відновити випробування ядерної зброї, прагнучи мініатюризувати боєголовки для використання в балістичних ракетах.

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