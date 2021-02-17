Лі Соль Чжу часто супроводжувала свого чоловіка на великих публічних заходах, однак з січня 2020 року її не бачили.

Фотографії Лі Соль Чжу, дружини північнокорейського лідера Кім Чен Ина, вперше за більше ніж рік з'явилися у державних ЗМІ КНДР.

Разом зі своїм чоловіком, жінка відвідала концерт в Пхеньяні з нагоди дня народження покійного батька Кіма та колишнього лідера Північної Кореї Кім Чен Іра, повідомляє агентство Reuters.

Читайте такожУ КНДР чиновники раптово стали ходити в масках: що сталося (фото)Лі часто супроводжувала Кіма на великих публічних заходах, однак з січня 2020 року не з'являлася на людях, що викликало припущення щодо її здоров'я та навіть можливої вагітності.

За інформацією Національної служби розвідки Південної Кореї, Лі уникає великих заходів через ситуацію з коронавірусом, і проводить час зі своїми дітьми. У розвідці вважають, що пара має трьох дітей.

Агентство також звертає увагу на те, що всі люди на нових опублікованих фото без масок і не дотримуються дистанції. Північна Корея офіційно поки не підтвердила жодного випадку COVID-19 у країні. Однак південнокорейська розвідка заявляє, що спалах захворювання не можна виключати.

Хто така дружина Кім Чен Ина:

Вперше про узаконені стосунки лідера Північної Кореї та Лі Соль Чжу засоби масової інформації КНДР повідомили 25 липня 2012 року. Подружжя почало з'являтися на публіці за кілька тижнів до того.

Лі, можливо 31-36 років. Вона народилася в родині викладача та лікарки, закінчила Університет імені Кім Ір Сена в Пхеньяні.

У 2005 році жінка відвідувала Південну Корею разом з групою підтримки північнокорейської делегації під час Чемпіонату Азії з легкої атлетики в Інчхоні.

Припускається, що Кім Чен Ин одружився з нею у 2009 році, а у 2010 чи 2011 Лі народила главі КНДР першу дитину.

Деякі оглядачі вважають, що саме Лі могла вплинути на послаблення вимог до зовнішнього вигляду жінок у Північній Кореї: їм дозволили носити штанні костюми, джинси, чорні колготки, туфлі на платформі та каблуках. Окрім того, жінкам дозволили їздити на велосипедах.

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Переклад: Катерина Комолова