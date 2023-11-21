Ті самі люди, що запрошували Путіна до себе в гості, тепер вимагають арешту ізраїльського прем'єра.

Парламент Південно-Африканської Республіки підтримав рішення про розірвання дипломатичних відносин з Ізраїлем та закриття ізраїльського посольства. Як повідомляє Sky News, це рішення підтримали більшість депутатів.

Пропозицію, подану опозиційною партією "Борці за економічну свободу", підтримали 248 членів парламенту, а 91 проголосував проти. ПАР вимагає, аби Ізраїль погодився на припинення вогню в секторі Газа, саме це ставиться за умову для відновлення дипломатичних відносин.

Голосування відбулося після того, як президент країни Сиріл Рамафоса звинуватив Ізраїль у вчиненні геноциду в Газі, а Ізраїль відкликав свого посла в Південній Африці назад до Єрусалиму "для консультацій". Разом з послом додому поїхав увесь дипломатичний персонал посольства.

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Минулого тижня Південна Африка оголосила, що передала те, що вона назвала "геноцидом" Ізраїлю в Газі, до Міжнародного кримінального суду і закликала МКС видати ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Південна Африка і війна в Україні

Принциповість уряду Південної Африки щодо конфлікту на Близькому Сході різко контрастує з його позицією щодо російської збройної агресії проти України.

Наприклад, Південна Африка відмовилася засудити російське вторгнення в Україну. Країна також "утрималась" під час голосування в ООН за українську резолюцію про всебічний, справедливий і довготривалий мир в Україні, у тексті якої був заклик до Росії негайно і безумовно вивести усі її війська з території України.

Коли навесні Міжнародний кримінальний суд (до якого ПАР зараз подала позов проти Ізраїлю) видав ордер на арешт Володимира Путіна, президент Сиріл Рамафоса навіть пригрозив виходом його країни із цієї організації, аби не треба було виконувати цей ордер. Що правда пізніше цю заяву відкликали.

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