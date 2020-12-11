Президент США стверджує, що генеральний прокурор знав про "корупцію" Байдена під час невдалої спроби імпічменту.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову згадав про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і звинуватив обраного президента Джо Байдена у корупції.

Про це Трамп повідомив у мікроблозі Twitter.

"Тепер виявляється, що мій телефонний дзвінок до президента України, який багато хто, в тому числі і я, назвали "бездоганним", був навіть кращим. Я передбачав корупцію Байдена, говорив зателефонувати до генерального прокурора, який, імовірно, знав про корупцію під час містифікації імпічменту", - наголосив Трамп.

Імпічмент Трампу: що відомо

У вересні 2019 року в США почалося розслідування щодо можливості імпічменту Трампа, після того, як співробітник спецслужб написав скаргу про тиск, який президент США, за його даними, чинив на Зеленського з метою нашкодити своєму супернику на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

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19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома представленими демократами статтями обвинувачення: у зловживанні владою і в перешкоджанні роботі Конгресу.

Звинувачення будувалися на факті заморожування військової допомоги для Україні влітку 2019 року і на свідченнях про те, що президент вимагав від Києва провести розслідування діяльності сина Байдена в Україні.

Звинувачення в перешкоджанні діяльності Конгресу було пов’язане з тим, що Білий дім заборонив давати свідчення чиновникам і надавати документи щодо розслідування.

6 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа.

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Автор: Віталій Саєнко