Очікується, що група лідерів заможних країн колективно погодяться надати мільярд доз вакцини від коронавірусу.

Прем’єр Британії Борис Джонсон пообіцяв віддати надлишкову вакцину від коронавірусу бідним країнам найближчими кількома тижнями.

Про це він заявив напередодні саміту G7, цитує BBC.

Перші 5 мільйонів доз з Британії передадуть до кінця вересня, ще 25 мільйонів – до кінця 2021 року. Понад 100 мільйонів доз відправлять у 2022 році.

«Ми робимо великий крок для того, щоб назавжди подолати пандемію. Наші пожертви вакцин не є тиском з метою отримання потенційних поступок. Ми робимо це для порятунку життів», – підкреслив Джонсон.

Читайте такожУ Франції до в'язниці на чотири місяці відправили чоловіка за ляпас МакронуПриблизно п’ята частина доз, надана Сполученим Королівством, буде доставлена за спеціальними угодами до нужденних країн, інші будуть передані через COVAX.

Раніше уряд Британії вже пожертвував понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів глобальній ініціативі COVAX, що розподіляє вакцини серед бідних країн.

Очікується, що група лідерів заможних країн колективно погодяться надати мільярд доз вакцини від коронавірусу. Лідери Канади, Японії, Франції, Німеччини та Італії, а також США вже розробляють план з розширення виробництва препаратів для колективної боротьби з пандемією.

Раніше на цьому наполягала ВООЗ. Експерти ж, своєю чергою, зауважують, що швидкі темпи імунізації потрібні ще й тому, що невдовзі вірус, імовірно, пристосується до вже існуючих вакцин, тому доведеться покращувати ефективність препаратів, а це відтягне боротьбу з пандемією.

Днями стало відомо, що Вашингтон погодився віддати 500 мільйонів доз своєї вакцини для інших країн. ВООЗ заявляє про дефіцит із забезпеченням вакцин багатьох країн світу.

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Автор: Яна Ставська