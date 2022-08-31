Зеленський підкреслив, що треба разом думати, як пройти цю зиму, враховуючи ситуацію на газовому ринку.

Україна пропонує країнам ЄС свою електроенергію, яка значно дешевша, ніж на європейському ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час відеовиступу на конференції "Форум 2000" у Празі (Чехія).

Він нагадав, що уже знято гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія.

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"Так само маємо зробити все, щоб зняти гостроту енергетичної кризи, за допомогою якої Росія намагається зруйнувати нашу єдність і здатність захищатися", - додав президент України.

За його словами, Росія робить усе, щоб цінова криза "била по демократіях" потужно, щоб у Європі та світі "поширювався хаос".

"А отже, ми повинні зробити все, щоб прибрати будь-яку енергетичну залежність від Росії, щоб ліквідувати її можливість заробляти на енергоносіях і щоб допомогти людям вистояти в цій кризі", - додав він.

Зеленський наголосив, що Україна пропонує країнам ЄС свою електроенергію – вона значно дешевша, ніж на європейському ринку.

"Україна приєдналася до єдиної енергосистеми континенту. Можемо експортувати в рази більше електрики, ніж зараз. Завдяки цьому Україна здатна допомогти подолати цінову кризу принаймні своїм сусідам в Європейському Союзі, а це точно зменшить гостроту цінової кризи в усій Європі", – сказав він.

Президент України наголосив, що необхідно всім разом думати, як пройти цю зиму, враховуючи ситуацію на газовому ринку.

"Жодна країна Європи – ні Україна, ні Чехія, ні будь-хто інший – не має залишитися наодинці з газовою проблематикою, бо саме в цьому і є мета Росії. У тому, щоб ми не допомагали один одному", - зазначив він.

Довідка УНІАН. Українська енергосистема з 16 березня працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

Наприкінці березня почався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні - до Молдови.

З 30 червня Україна розпочала комерційний експорт електроенергії до ЄС. Першим напрямком для постачання стала Румунія. 7 липня почався експорт електроенергії в Словаччину.

З 30 липня загальний обсяг комерційного експорту становить 250 МВт у напрямках Румунії та Словаччини.