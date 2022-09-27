Він живе в Росії з 2013 року.

Президент Росії Володимир Путін надав російське громадянство колишньому співробітнику ЦРУ Едварду Сноудену.

Відповідний указ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Адвокат Сноудена Анатолій Кучерена розповів, що він не підлягає мобілізації.

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"Оскільки Едвард не служив у російській армії, не має практики і досвіду військової служби, він не підлягає призову", - сказав він у коментарі Інтерфаксу.

Історія Едварда Сноудена

Сноуден - американський технічний фахівець, колишній співробітник Центрального розвідувального управління і Агентства національної безпеки Сполучених Штатів Америки.

У червні 2013 року він передав The Guardian і The Washington Post секретну інформацію, яка стосувалася тотального стеження американських спеціальних служб.

Після того як йому заочно пред'явили звинувачення в шпигунстві і викраденні державної власності, Сноуден втік до Гонконгу, а потім - до Росії. У США йому загрожує 30 років тюремного ув'язнення.

У серпні він отримав тимчасовий притулок в Російській Федерації, потім - вид на проживання.

У 2020 році він заявив, що вирішив отримати громадянство Росії, проте підкреслив, що вони з дружиною "залишаться американцями, виховуючи свого сина з усіма цінностями Америки, яку люблять, включаючи свободу висловлювати свою думку".

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