У листопаді Сноуден попросив владу Росії дати йому громадянство у зв’язку з вагітністю дружини.

У колишнього співробітника Агентства національної безпеки (АНБ) США Едварда Сноудена, якого американські правоохоронці звинувачують у шпигунстві, народився син. Наразі американець проживає у Росії.

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Про це стало відомо з опублікованого у Twitter повідомлення його дружини Ліндсі Міллс.

«Щасливий різдвяний малюк», – підписала вона знімок. На світлині жінка позує в обіймах чоловіка, тримаючи на руках дитину. Обличчя від громадськості заклеїли «смайликом».

У листопаді Сноуден попросив владу Росії дати йому громадянство у зв’язку з вагітністю дружини.

Хто такий Едвард Сноуден

На початку червня 2013 року Сноуден передав газетам The Guardian і The Washington Post секретну інформацію АНБ, що стосується тотального стеження американських спецслужб.

У зв'язку з цим в США 14 червня 2013 Сноудену заочно були пред'явлені звинувачення в шпигунстві та викраденні державної власності. Він був оголошений американською владою в міжнародний розшук.

Незабаром Сноуден втік із США спочатку до Гонконгу, потім – до Росії.

1 серпня 2013 року отримав тимчасовий притулок у РФ, рік по тому – трирічну посвідку на проживання, яку у 2017 році продовжили до 2020 року, а в жовтні 2020 року отримав безстрокову посвідку на проживання.

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Автор: УНІАН