Президент розраховував, що той виконає свою обіцянку.

Президент РФ Путін пообіцяв турецькому лідеру Реджепу Тайіпу Ердогану, що за його посередництва передасть Запорізьку атомну електростанцію під контроль МАГАТЕ, проте обдурив його.

Про це розповів політолог Микола Давидюк в ефірі УНІАН. Він каже, що отримав цю інформацію від турецьких і західних політиків. За їх словами, Москва пообіцяла допомогти Ердогану під час виборчої компанії - турецький лідер хотів стати "миротворцем", який звільнив світ від атомної загрози.

"І Путін, звичайно ж, у своєму улюбленому стилі кинув Ердогана. Ердоган розраховував, вони вже заміряли соціологію, це повинно було додати 3-5% до його загального рейтингу, не було б другого туру", - сказав Давидюк.

За словами політолога, турецький президент особисто дзвонив Путіну, проте той так і не виконав обіцянку. "Ердоган гравець, дуже сильний і потужний. З точки зору політичного досвіду - явно розумніший і мудріший за Путіна. Політик, який має дуже сильні регіональні амбіції. У ці амбіції лягає частина російського впливу в Середній Азії і на Кавказі. Відповідно, Путін йому ворог, а ми - друзі", - додав він.

Напруга між Туреччиною і Росією

Нагадаємо, на початку липня в Україну разом з президентом повернулися командири, які перебували в Туреччині після торішнього обміну з РФ. Згідно з умовами російської сторони, вони повинні були залишатися в Туреччині до кінця війни, проте Ердоган схвалив їх повернення додому.

Наступним кроком стало те, що Ердоган підтримав вступ Швеції до НАТО, яке блокував вже тривалий час. Також він публічно заявив, що Україна має право стати членом Альянсу.

Крім того, Ердоган повністю підтримує продовження зернової угоди, в той час як Путін намагається шантажувати світових лідерів погрозами вийти з неї.

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