У країні запевняють, що віддані зобов'язанням відповідально використовувати їх.

Фінляндія, яка має спільний кордон з Російською Федерацією, вирішила вийти з Оттавської конвенції про заборону використання, накопичення, виробництва та передачі протипіхотних мін.

Як повідомив у мікроблозі X президент країни Александр Стубб, 1 квітня уряд Фінляндії ухвалив два ключових рішення, які відображають зміни у її безпековому середовищі. Першим є збільшення до 2029 року оборонних видатків до 3% ВВП, а другим - підготовка до виходу з Оттавської конвенції:

"Це рішення ґрунтується на ретельній оцінці, проведеній відповідними міністерствами і Силами оборони. Фінляндія віддана своїм міжнародним зобов'язанням щодо відповідального використання мін. Фінляндія завжди залишатиметься відповідальним гравцем у світі, захищаючи свою безпеку і оборону".

Оттавська конвенція

Конвенція про заборону використання, накопичення, виробництво та передачу протипіхотних мін і про їх знищення була підписана в 1997 році. Вона також вимагає від учасників розмінувати забруднені території та знищити наявні запаси таких мін.

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Після початку повномасштабної війни в Україні Польща, Литва, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Оттавської конвенції. Це рішення пояснюється необхідністю забезпечити захист своїх кордонів.

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