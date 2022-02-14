У посольстві не дають загальної рекомендації французам, які проживають в Україні, покинути країну.

Французький посол в Україні Етьєн де Понсен закликав усіх громадян Франції, які залишаються в країні, запастися їжею, питною водою і теплим одягом.

Про це йдеться в заяві посла на офіційному сайті.

"Головний предмет вашої заклопотаності, який стосується ситуації з безпекою, пов'язаної з пересуванням російських військ на кордонах України. Очевидно, що ми стежимо за розвитком ситуації на найвищому рівні і на постійній основі. Ми також робимо кожен день дуже точну інформацію про ситуацію для нашої паризької влади", - йдеться в повідомленні посла.

За словами де Понсена, у зв'язку з російською активністю на кордонах з Україною, в посольстві вирішили оновити поради з подорожей.

"Тепер ми радимо французьким відвідувачам відкласти" усі поїздки в Україну"(а не тільки "другорядні"). Відвідування прикордонних районів категорично не вітаються", - наголошується в повідомленні.

Також у посольстві закликають до підвищеної пильності по всій країні.

"Наші загальні і засновані на здоровому глузді рекомендації залишаються актуальними як ніколи: наприклад, наявність актуальних документів, що засвідчують особу, і реєстрація. Багато з вас прийшли в консульство, щоб оновити свої паспорти або посвідчення особи. Ми також рекомендуємо вам підготувати для всіх практичних цілей запаси води, їжі і теплого одягу, а також переконатися, що бак вашого автомобіля повний або навіть мати кілька додаткових про запас", - відзначають в заяві.

Однак на даному етапі в посольстві не дають загальної рекомендації французам, які проживають в Україні, покинути країну.

"Ми також уважно стежимо за доступністю рейсів, яким тут, як і в Парижі, приділяється особлива увага. На даному етапі тільки компанія KLM призупинила польоти на п'ять днів, до 17 лютого. Всі інші авіакомпанії, які обслуговують Україну, літають у звичайному режимі", - додає посол.

Нагадаємо, раніше глави МЗС України і Франції назвали крок, який Росія може зробити для деескалації.

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