Французькі Rafale перехопили шість військових літаків РФ над Балтійським морем

Серед перехоплених літаків були винищувачі Су-35С, бомбардувальники Су-34 і військово-транспортний Іл-76.

Французькі винищувачі Rafale, які беруть участь у місії НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії, здійснили перехоплення шести російських військових літаків над Балтійським морем. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил Франції.

Інцидент стався 2 червня. Для ідентифікації повітряних цілей командування НАТО підняло в небо два французькі винищувачі Rafale зі складу 71-го контингенту місії Baltic Air Policing, який дислокується на авіабазі в Шяуляї, Литва.

Під час польоту французькі пілоти провели візуальне розпізнавання шести російських літаків. Серед них були винищувачі Су-35С, бомбардувальники Су-34 і Су-24, військово-транспортний літак Іл-76, а також літаки спостереження Ан-12 і Ан-30.

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Наразі Франція утримує в Литві чотири двомісні винищувачі Rafale B зі складу 4-ї винищувальної ескадри. Вони виконують бойове чергування в межах місії Baltic Air Policing, яка забезпечує захист повітряного простору країн Балтії.

Місія працює цілодобово завдяки системі швидкого реагування (QRA), що дозволяє бойовим літакам підніматися в повітря за лічені хвилини у разі появи потенційних загроз або неідентифікованих літаків.

Одним із головних завдань місії є реагування на польоти російської військової авіації поблизу кордонів НАТО. Часто такі літаки здійснюють польоти без увімкнених транспондерів або без поданих планів польотів, що створює ризики для цивільної авіації.

Подібні випадки відбуваються регулярно. Так, у 2023 році британські винищувачі Typhoon перехопили близько 50 російських літаків лише за чотири місяці чергування в регіоні.

Інші інциденти над Балтикою

Як повідомляв УНІАН, раніше польські пілоти успішно перехопили російський розвідувальний літак над акваторією Балтійського моря. Літак здійснював політ над без попередньо затвердженого плану та з повністю вимкненими передавачами.

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