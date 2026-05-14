Польські винищувачі перехопили розвідувальний літак РФ над Балтикою

На думку очільника польського оборонного відомства, це чергові дії Росії, спрямовані на тестування систем протиповітряної оборони країн НАТО.

Польські пілоти успішно перехопили російський розвідувальний літак над акваторією Балтійського моря. Про це повідомив віцепрем'єр та голова Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі Х.

"Наші літаки перехопили над міжнародними водами Балтійського моря російський розвідувальний літак Іл-20", – написав він.

Як зазначено у повідомленні, літак здійснював політ над без попередньо затвердженого плану та з повністю вимкненими передавачами. На думку міністра, це не випадковість.

"Це чергові агресивні дії Російської Федерації та перевірка наших систем протиповітряної оборони", - наголосив Косіняк-Камиш.

Глава Міноборони також підкреслив, що такі маневри є прямою загрозою для безпеки польотів у регіоні.

"Польоти без увімкнених транспондерів можуть становити загрозу для інших літаків. Кожна провокація такого роду зустріне негайну реакцію наших пілотів", – акцентував він.

Провокація російського флоту

Раніше УНІАН писав, що російський фрегат "Адмірал Григорович" підозріло маневрував поблизу узбережжя Великої Британії, чим привернув увагу британських військових.

Корабель РФ здійснював незвичні переміщення неподалік стратегічно важливих районів, що викликало додатковий моніторинг з боку Лондона. Він виступав у ролі конвоїра для цілої групи об'єктів. Його супроводжував один підводний човен, а також близько шести торгівельних і допоміжних суден. Подібна активність розцінюється як демонстрація присутності та перевірка реакції НАТО.

