В офісі Макрона назвали терміни готовності гарантій безпеки для України, - ЗМІ

Передбачається, що першою лінією гарантій безпеки стане потужна українська армія.

Роботу над гарантіями безпеки для України від Європи та США буде завершено в січні 2026 року на засіданні "коаліції рішучих" у Парижі. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чиновника з Єлисейського палацу.

За словами співрозмовника видання, гарантії безпеки складатимуться з трьох ліній, що передбачають, зокрема, присутність іноземного контингенту в Україні та зобов'язання, подібні до Статті 5 статуту НАТО. Він зазначив, що наступне засідання "коаліції рішучих" має відбутися на початку січня.

Чиновник розповів журналістам, що першою лінієюгарантій безпеки стане потужна українська армія, яка стоятиме на передовому фланзі оборони, і довгострокова підтримка, яку "коаліція рішучих" надасть ЗСУ.

Друга лінія гарантій безпеки, за словами співрозмовника видання, - це присутність в Україні збройних сил країн "коаліції рішучих". Він підкреслив, що ці війська покликані стати стратегічним сигналом підтримки української армії. Також вони перебуватимуть за межами України з можливою передислокацією сил.

"Для військових із держав "коаліції рішучих" не йдеться ні про участь у боях, ні про моніторинг припинення вогню", - уточнив чиновник.

Співрозмовник видання заявив у розмові з журналістами, що моніторинг припинення вогню здійснюватиметься дистанційно за допомогою технічних засобів спостереження.

Третя лінія буде заснована на гарантіях, наданих, зокрема, США, зазначив чиновник. Він пояснив, що ці гарантії можна назвати "формулою типу Статті 5 НАТО". За його словами, це має дозволити гарантувати, що якщо Росія відновить війну, то вона матиме справу не тільки з Україною, а й з усіма її союзниками, включно з Вашингтоном.

Україна і США близькі до укладення угоди про гарантії безпеки

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і США наблизилися до підписання двосторонньої угоди про американські гарантії безпеки для Києва. За його словами, багато чого залежатиме від майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом цієї неділі, 27 грудня.

Зеленський поділився, що готовий підписати певну угоду. Також він визнав, що для остаточного ухвалення мирного плану потрібна згода Європи та Росії.

