Україна і США близькі до укладення угоди про гарантії безпеки, - Зеленський

Доля документу може бути вирішена вже цього тижня.

Україна і США наблизилися до підписання двосторонньої угоди про американські гарантії безпеки для Києва. Багато залежатиме від зустрічі президентів двох країн цієї неділі. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

"Ми хочемо проговорити кілька нюансів по гарантіям безпеки. Я вважаю, що, в принципі, ця угода - а у нас є кілька угод про гарантії безпеки між нами і Сполученими Штатами, є рамкові речі між нами, Сполученими Штатами та європейськими колегами… На мій погляд, я бачу зараз, що між нами і Сполученими Штатами угода майже готова", - повідомив Зеленський.

Водночас, як зауважив президент України, якщо постає питання - підписувати або не підписувати цю угоду, то, на його погляд, "це вже друге питання, в залежності від того формату, як пройде наша зустріч". "І тому я вважаю, що цей документ, він є вже на столі", - заявив Зеленський.

Глава держави підтвердив, що готовий підписати певну угоду. Але він також визнав, що для остаточного ухвалення мирного плану потрібна згода Європи і Росії.

"Безумовно, 20 пунктів, без Росії, без європейців - підписувати не можна. Так, чотиристороння угода. Але є у нас двосторонні домовленості. І знов таки - це друге питання, чи ми їх підписуємо з президентом [Трампом], або ні. Нам треба їх ще раз обговорити, і як я і сказав, щоденно є зміни в усі ці документи нашими групами переговорників. Я думаю, в деяких речах можна ставити вже крапку", - повідомив Зеленський.

Переговори Зеленського і Трампа цього тижня

Як повідомляв УНІАН, Зеленський відправляється з візитом до США, де передбачається проведення зустрічі з Трампом у неділю, 28 грудня, у штаті Флорида.

Очікується, що представники європейських країн долучаться до цих переговорів дистанційно.

