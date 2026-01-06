Коаліція охочих підтримає Україну в разі нового нападу Росії, - проект заяви

Гарантії безпеки для України включатимуть "зобов'язуючі зобов'язання" в разі нового збройного нападу Росії.
Це випливає з опублікованого проєкту заяви коаліції охочих. Як пише Reuters, ці зобов'язання можуть включати:
- використання військових можливостей;
- розвідувальну та логістичну підтримку;
- дипломатичну ініціативу;
- ухвалення додаткових санкцій.
Також передбачається, що члени коаліції продовжать надавати Україні військову допомогу і постачати зброю за підтримки США.
Примітно, що країни коаліції також візьмуть участь у "механізмі моніторингу та перевірки режиму припинення вогню", яким керуватимуть США.
Зазначається, що текст заяви має бути схвалений на саміті лідерів коаліції охочих, який сьогодні відбудеться в Парижі.
Зустріч коаліції охочих у Парижі
Сьогодні в Парижі відбудеться зустріч союзників України. Головним питанням стане максимальне узгодження майбутніх гарантій безпеки, які має отримати Київ у разі припинення війни з РФ.
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер уже прибули до Єлисейського палацу на цю зустріч.
Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у зустрічі в столиці Франції.