В Європі бушує жахлива війна, яка загрожує безпеці та свободі Німеччини, - Мерц

Канцлер Німеччини також нагадав, в яких умовах доводиться українцям вже четвертий рік поспіль зустрічати Новий рік.

Війна в Україні є частиною плану Росії проти всієї Європи, заявив у своєму новорічному зверненні до громадян канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Deutsche Welle.

На думку канцлера Німеччини, війна в Україні загрожує й безпеці його країни.

"В Європі бушує жахлива війна. Це війна, яка безпосередньо загрожує нашій свободі та безпеці", - сказав Мерц.

Також німецький канцлер нагадав, що українці вже четвертий рік підряд будуть зустрічати Новий рік в складних умовах, під ворожими ракетами та в страху за рідних.

"Росія продовжує свою агресивну війну проти України з невблаганною жорстокістю. Четвертий рік поспіль українці святкуватимуть Новий рік у найнесприятливіших умовах – багато хто без електрики, під градом ракет, у страху за друзів і рідних", - зазначив Мерц.

Він додав, що це не якась делака війна, яка не торкається Німеччини. Він висловив думку, що вторгнення в Україну є частиною плану Росії проти Європи.

"І це не якась далека війна, яка нас не стосується. Тому що ми все чіткіше бачимо: вторгнення Росії було і залишається частиною плану, спрямованого проти всієї Європи. Щодня, зокрема, і Німеччина піддається диверсіям, шпигунству та кібератакам", - розповів німецький канцлер.

Німеччина та Україна: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що німецьке видання der Spiegel отримало дані стенограми телеконференції президента України Володимира Зеленського з європейськими союзниками перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, Мерц радив Зеленському знайти способи домовитися з США про територіальні поступки, гарантії безпеки та відновлення. Водночас, канцлер Німеччини нібито просив президента України "не заходити занадто далеко" й водночас бути "обережним". Видання додало, що в Берліні скептично ставляться до можливого відправлення німецьких солдатів в Україну, доки не будуть чітко визначені основні положення можливої мирної угоди з Росією.

Також ми писали, що віцепрезидент німецького Бундестагу Омід Нуріпур закликав поставити в Україну крилаті ракети Taurus напередодні зустрічі Зеленського та Трампа. Нуріпур підкреслив, що відмова надати Україні крилаті ракети коштує людських життів. Він заявив про необхідність посилити тиск на Путіна з боку ЄС. Німецький політик вважає, що російський диктатор не хоче миру і він щодня це показує.

