Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що пандемія може звести нанівець прогрес в області гендерної рівності.
Читайте такожУ Білорусі з минулої весни відкрили понад 140 політичних справ проти жінок - правозахисникиПро це вона розповіла у відеозверненні перед Міжнародним жіночим днем, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
За словами канцлера, жінки приділяють більше часу догляду за дітьми. Вона вважає, що жінки, швидше за все, працюватимуть на робочих місцях з підвищеним ризиком.
"Ми повинні переконатися, що пандемія не змусить нас повернутися до старих гендерних стереотипів, які, як ми думали, ми подолали", - заявила вона.
Також Меркель переконана, що жінки непропорційно сильно постраждали від кризи в галузі охорони здоров'я.
"Більше 75% працюючих в секторі охорони здоров'я - жінки, від кабінетів лікарів і лікарень до лабораторій і аптек", - сказала Меркель, проте жінки складають лише 30% керівних посад в цих областях.
Вона зазначила, що жінкам знову доводиться балансувати між навчанням вдома, доглядом за дітьми та роботою.
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