Генерал Каволі: Скоро РФ випускатиме втричі більше артснарядів, ніж США і Європа разом

Крім того, Росія значно переважає США у випуску нових танків і може компенсувати практично повністю свої втрати на українському фронті.

Росія продовжує втрачати техніку, зброю й боєприпаси на полі бою в Україні, проте її оборонна промисловість наразі здатна компенсувати ці втрати, заявив у четвер у Конгресі генерал армії США, верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі.

Як повідомляє Business Insider, Каволі виступив перед Сенатським комітетом із питань збройних сил, окресливши масштабні темпи виробництва в РФ. За його словами, Вашингтон очікує, що Росія щомісяця вироблятиме близько 250 000 артилерійських снарядів.

"Це ставить її (Росію - УНІАН) на шлях створення запасів, утричі більших, ніж Сполучені Штати та Європа разом узяті", - зазначив Каволі в письмовій заяві.

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Генерал наголосив, що США та їхні союзники мають зміцнювати оборонні зв’язки, аби стримати дедалі агресивнішу поведінку Росії. Він висловив стурбованість здатністю Москви швидко поповнювати ресурси й підвищувати бойову спроможність, незважаючи на втрати у війні проти України:

"Попри значні втрати на полі бою в Україні, російська армія відновлюється та зростає швидше, ніж передбачала більшість аналітиків".

Каволі повідомив, що Росія активно відновлює свої запаси як у військах, так і в техніці: йдеться про боєприпаси, бронетехніку та особовий склад.

Для порівняння: нині США виробляють приблизно 40 000 155-мм артилерійських снарядів на місяць і планують вийти на рівень 90 000 до 2026 року. Водночас Європейський Союз обіцяє наростити виробництво до 2 мільйонів патронів на рік, тобто до 167 000 на місяць, однак таких показників очікують лише наприкінці 2025 року.

Більшість цих боєприпасів прямує до України, хоча країни НАТО також хвилюються за власні склади. Якщо Київ отримає обіцяні 2 мільйони снарядів, це дозволить ЗСУ використовувати до 5,5 тисячі щодня. Для порівняння, ще у 2023 році Каволі заявляв, що Росія випускала в середньому 20 000 снарядів на день.

Тривога зростає

У своїй свіжій доповіді в Конгресі генерал також повідомив, що Росія випереджає США і в танковому виробництві. Очікується, що Москва щорічно виготовлятиме близько 1500 танків, тоді як Сполучені Штати - лише 135.

"За минулий рік російські сухопутні сили в Україні втратили приблизно 3000 танків, 9000 броньованих машин, 13 000 артилерійських систем і понад 400 систем протиповітряної оборони, але вони готові замінити їх усі", - сказав Каволі.

Генерал, як верховний головнокомандувач НАТО в Європі, тісно співпрацює з українськими військовими. За інформацією The New York Times, він регулярно зустрічається з генералами та командирами України на секретній базі в Німеччині.

Його виступ збігся з дискусією всередині адміністрації Трампа щодо можливої зміни ролі США в НАТО, зокрема — передачі командування Об’єднаними силами Альянсу в Європі неамериканському представнику. Ця посада традиційно належала військовим США.

У зв’язку з цим Каволі закликав Конгрес уважно поставитися до такого кроку, адже він може поставити під загрозу здатність США контролювати свої ядерні сили на європейському театрі:

"Це поставило б нас у положення, коли в ситуації, передбаченій статтею 5, ми могли б мати, вперше після Першої світової війни, велику кількість американських військ під неамериканським командуванням".

Сили НАТО без США в Європі

Президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував вивести свою країну зі складу НАТО. Він попереджав, що може відмовитися від захисту європейських союзників, якщо ті не виконуватимуть повною мірою зобов'язання щодо витрат на оборону.

Аналізуючи погрози американського лідера, військовий експерт Джордж Еллісон розповів, чи переможе НАТО без США в разі реального військового конфлікту. За його словами, Північноатлантичний Альянс без Америки зіткнеться з серйозними проблемами, якщо РФ зважиться напасти. Він пояснив, що НАТО покладається на США у питанні таких ключових можливостей, як оперативна розвідка, дозаправлення в повітрі, протиракетна оборона та інше.

Тим часом Росія на переговорах в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) зажадала від США вивести сили НАТО зі Східної Європи. За словами керівника апарату президента Румунії та радника з питань оборони і національної безпеки Крістіана Діаконеску, Вашингтон відповідну вимогу відхилив.

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