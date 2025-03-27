Міністр оборони Британії вважає, що США не відступляться від НАТО.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі спростував чутки про те, що США можуть відмовитися від командування силами НАТО в Європі. Відповідну заяву він зробив, виступаючи перед журналістами, повідомляє The Guardian.

За словами очільника британського оборонного відомства, "Америка не відсторониться" від НАТО і залишиться головнокомандувачем силами Північноатлантичного Альянсу в Європі (SACEUR - УНІАН).

Журналісти нагадали, що чинний Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, чотиризірковий американський генерал Крістофер Каволі має завершити свою ротацію цього літа. Він обіймає цю посаду з 4 липня 2022 року.

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На тлі цього у ЗМІ з'явилися припущення про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість відмови від цієї ролі в рамках реструктуризації бойових командувань.

Примітно, що протягом майже 75 років усіма операціями НАТО в Європі керували чотиризіркові американські генерали. Така практика почалася з героя Другої світової війни Дуайта Д. Ейзенхауера.

Сили НАТО без США в Європі

Президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував вивести свою країну зі складу НАТО. Він попереджав, що може відмовитися від захисту європейських союзників, якщо ті не виконуватимуть повною мірою зобов'язання щодо витрат на оборону.

Аналізуючи погрози американського лідера, військовий експерт Джордж Еллісон розповів, чи переможе НАТО без США в разі реального військового конфлікту. За його словами, Північноатлантичний Альянс без Америки зіткнеться з серйозними проблемами, якщо РФ зважиться напасти. Він пояснив, що НАТО покладається на США у питанні таких ключових можливостей, як оперативна розвідка, дозаправлення в повітрі, протиракетна оборона та інше.

Тим часом Росія на переговорах в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) зажадала від США вивести сили НАТО зі Східної Європи. За словами керівника апарату президента Румунії та радника з питань оборони і національної безпеки Крістіана Діаконеску, Вашингтон відповідну вимогу відхилив.

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