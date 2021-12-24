Альянс готовий захищати своїх союзників.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок та міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом ситуацію з військовим нарощуванням Росії біля українських кордонів.

Про це Столтенберг написав у своєму Twitter.

"Провів розмову з Ентоні Блінкеном, Анналеною Бербок та Беном Воллесом, щоб обговорити військове нарощування Росії в Україні та навколо неї. Ми продовжуємо оцінювати наслідки для нашої безпеки та робитимемо все необхідне, щоб забезпечити безпеку та захист усіх союзників НАТО, у той же час залишаючись відкритими для діалогу", - йдеться у дописі.

На сайті Державного департаменту США повідомляється, що держсекретар Ентоні Блінкен обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом "спільну стурбованість щодо нарощування Росією військових сил на кордонах України".

Вони обговорили двосторонній підхід НАТО до Росії, зазначивши, що Альянс готовий до змістовного діалогу з Росією, але водночас "зберігає єдність для захисту союзників".

Можливий наступ РФ

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може відбутися в будь-який день.