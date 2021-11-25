Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг закликає Російську Федерацію знизити напруження біля кордону України, де Росія зосередила величезну кількість сил.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
"Ми бачимо численне і незвичне зосередження сил у поєднанні з агресивною риторикою і дезінформацією з Москви. Тож ми закликаємо Росію бути відкритою, зменшити напруження і здійснити деескалацію", – заявив Столтенберг.
Він сказав, що НАТО зберігає пильність і продовжує надавати Україні політичну і практичну підтримку.
Столтенберг підкреслив, що підтримка для України не становить загрози для РФ.
"Це допомагає Україні захищати себе від агресії", – наголосив генеральний секретар.
Також Столтенберг сказав, що наступного тижня у Ризі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, які проведуть оцінку безпекової ситуації та зустрінуться з главами МЗС України та Грузії.
Читайте також"Побоювання посилюються": очільниця МЗС Естонії висловилася про загрозу вторгнення Путіна в Україну"Це ще одне сильне свідчення нашої підтримки", – додав він.
Нагадаємо, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.
Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.