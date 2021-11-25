Альянс зберігає пильність, підкреслив Столтенберг.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг закликає Російську Федерацію знизити напруження біля кордону України, де Росія зосередила величезну кількість сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Ми бачимо численне і незвичне зосередження сил у поєднанні з агресивною риторикою і дезінформацією з Москви. Тож ми закликаємо Росію бути відкритою, зменшити напруження і здійснити деескалацію", – заявив Столтенберг.

Він сказав, що НАТО зберігає пильність і продовжує надавати Україні політичну і практичну підтримку.

Столтенберг підкреслив, що підтримка для України не становить загрози для РФ.

"Це допомагає Україні захищати себе від агресії", – наголосив генеральний секретар.

Також Столтенберг сказав, що наступного тижня у Ризі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, які проведуть оцінку безпекової ситуації та зустрінуться з главами МЗС України та Грузії.

Читайте також"Побоювання посилюються": очільниця МЗС Естонії висловилася про загрозу вторгнення Путіна в Україну"Це ще одне сильне свідчення нашої підтримки", – додав він.

Нагадаємо, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Автор: Віталій Саєнко