Російський диктатор, певно, не міг знайти більш суперечливої фігури для переговорів, ніж запропонований ним Герхард Шредер.

У Берліні не в захваті від ідеї Кремля призначити колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера головним представником ЄС у переговорах з РФ щодо миру в Україні. Про це пише Reuters із посиланням на неназваного представника німецького уряду.

Видання нагадує, що президент Європейської ради Антоніо Кошта не так давно висловив переконання, що Євросоюз має "потенціал" для переговорів з Росією щодо майбутньої архітектури безпеки в Європі. Вчора Володимир Путін заявив, що Шредер був би найкращим посередником, якби такі переговори справді почалися.

Коментуючи цю заяву російського диктатора, неназваний співрозмовник Reuters зауважив, що пропозиція Кремля не є переконливою, оскільки Москва не відійшла від своїх максималістських вимог. За його словами, першим тестом договороздатності Росії буде готовність Москви продовжити триденне припинення вогню, яке триває зараз.

Крім того, представник німецького уряду додав, що Путін зробив низку фальшивих пропозицій, спрямованих на розкол західного альянсу. З огляду на це Берлін не бачить жодних ознак зацікавленості Москви в серйозних переговорах.

Хто такий Герхард Шредер

Герхард Шредер був канцлером Німеччини у 1998–2005 роках і став одним із найяскравіших символів проросійської політики в Західній Європі. Під час свого перебування на посаді він активно просував енергетичне партнерство з РФ, що призвело до значної газової залежності ФРН. Сам Шредер був тим, хто протягнув ідею будівництво сумнозвісного "Північного потоку", підписавши відповідну угоду з Володимиром Путіним буквально за тижні до своєї відставки в 2005 році.

Після завершення політичної кар’єри Шредер швидко перейшов до роботи в російських енергетичних компаніях. Усього через кілька тижнів після відставки з посади канцдера він очолив комітет акціонерів компанії Nord Stream AG, а згодом обіймав топові посади в наглядових радах "Газпрому" та "Роснєфті". За цю "роботу" він отримував космічні зарплати, що критики вважали "оплатою" за його проросійську діяльність в часи канцлерства.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Шредер засудив агресію як "помилку", але зберігав близькі стосунки з Путіним і відмовлявся відмежовуватися від нього. Він намагався виступати неофіційним посередником, критикував "демонізацію" Росії, закликав до відновлення енергетичного співробітництва та вважав, що Захід і США зірвали можливі мирні угоди навесні 2022 року.

У самій Німеччині ставлення до Шредера різко негативне. Багато політиків вимагали виключити його з партії, позбавити офісного фінансування та привілеїв колишнього канцлера. Хоча повного остракізму не сталося, репутація Шредера сильно постраждала, і він перетворився на маргінальну фігуру в німецькій політиці.

