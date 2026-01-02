Зростає кількість російських кораблів, що проходять Гібралтарською протокою, - спостерігач

Експерти кажуть, що незвична активність несе ризики, оскільки немає достатньо сил для спостереження за кожним кораблем.

Все більше російських кораблів проходять через Гібралтарську протоку, і це викликає побоювання щодо недостатнього контролю за дотриманням правил, пише іспанське видання The Olive Press.

Видання пише, що російські кораблі проходять через Гібралтарську протоку вкрай незвичним чином на тлі закликів до Іспанії посилити морський контроль у цьому районі.

"Кораблі були зафіксовані на тлі того, як експерти закликали Іспанію посилити морське патрулювання в цьому районі, попереджаючи, що недостатня поліцейська діяльність може зробити протоку вразливою до оперативних та стратегічних ризиків", - йдеться у статті.

Відео дня

Військово-морський історик Рафаель Муньос Абад сказав журналістам, що Іспанія "мовчки поступається контролем над південним берегом протоки Марокко, контролюючи лише північний берег та вихід в Атлантику".

Спостереження за російськими кораблями

Журналісти навели слова військово-морського спостерігача Майкла Санчеса про те, що щонайменше п'ять російських суден перетинали протоку між 30 грудня та 1 січня.

Два з помічених кораблів – збройовий танкер MV Lady Mariia та нафтовий танкер MV Pluton – знаходяться у списках міжнародних санкцій США, Великої Британії та Європи.

30 грудня Санчес вперше спостерігав, як судно під російським прапором Lady Mariia рухалося на захід до Атлантики. Судно, що належить та експлуатується російською морською судноплавною компанією MG-FLOT, знаходиться у санкційному списку Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) і було причетне до нещодавніх перевезень з буксирування інших суден, таких як MV Kapitan Danilkin, біля узбережжя Алжиру.

Пізніше того ж дня Санчес зафіксував проходження російського вантажного судна MV Stargazer, що рухалося на схід до Середземного моря, також видимого з точки Європи. Це судно прибуло з Архангельська на півночі Росії та прямувало до Іскендеруна в Туреччині, не входить до чинних міжнародних санкційних списків.

Вранці 31 грудня Санчес помітив російське торгове судно "Капітан Данилкін", яке прямувало на захід до Атлантики, приблизно за вісім морських миль від Гібралтару. За словами Санчеса, корабель, який раніше бачили поруч із "Леді Марією" поблизу Алжиру, рухався в умовах обмеженої видимості та, можливо, мав механічні проблеми.

Звіти військово-морських спостерігачів у новорічний день розпочалися з того, що "Плутон", російський нафтовий танкер, що перебуває під санкціями Європейського Союзу та Великої Британії, рухався на захід через протоку в дощові умови до Атлантики. Санчес описав цей транзит як частину незвичайного руху російських нафтових танкерів в Атлантику.

Вдень 2 січня Санчес задокументував, як MV Jagger, ще один нафтовий танкер під російським прапором, слідував за Плутоном тим самим маршрутом.

Окрім цих п'яти задокументованих транзитів, Санчес зазначив, що з 23 грудня кілька інших російських танкерів та газовозів (ЗПГ), зокрема "Юпітер", "Арктик Піонер", "Арктик Схід", "Примор'я", "Прогрес", "Універсал Арія", "Лив'яний проспект" та "Тріумф", вийшли з Середземного моря до Атлантики.

Російська нафта застряє у морі

Як писав УНІАН, через санкції багато танкерів із російською нафтою накопичуються поблизу берегів Азії. Обсяги російської нафти, що залишаються в морі, зросли майже на 50% із кінця серпня. Попри рекордні показники експорту, щонайменше 20 танкерів, що перевозять російську нафту, чекають дозволу причалити в китайських і індійських портах, а інші витратили місяці на доставку вантажів.

Вас також можуть зацікавити новини: