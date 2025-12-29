Затонуле російське судно Ursa Major таємно перевозило два ядерних реактори для КНДР

Іспанські слідчі встановили, що судно затонуло у Середземному морі після вибухів.

Іспанське розслідування встановило, що російське вантажне судно Ursa Major, затонуле у Середземному морі біля Картахени у грудні 2024 року, перевозило таємний стратегічний вантаж. За даними слідства, на борту було два ядерних реактори, повідомило іспанське видання La Verdad.

За даними слідства, на борту судна перебували два корпуси ядерних реакторів типу ВМ-4СГ, призначені для Північної Кореї.

Судно входило до так званого російського "тіньового флоту", та виконувало рейс за нетиповим маршрутом зі Санкт-Петербурга до Владивостока через Середземне море.

Капітан заявляв про перевезення порожніх контейнерів, портових кранів та допоміжного обладнання, але аерофотознімки виявили незадекларовані важкі контейнери на кормі.

Іспанські служби зафіксували різку зміну курсу і втрату ходу судна 22 грудня, а вже 23 грудня надійшов сигнал лиха за 60 морських миль від Картахени.

Огляд пошкоджень показав отвір у корпусі з деформацією металу всередину, що вказує на ураження ззовні, а не внутрішній вибух.

Розміри пробоїни не відповідали класичній торпеді, але узгоджуються з ураженням суперкавітаційною бронебійною торпедою без великої бойової частини.

В Іспанії припускають, що втручання могло бути спрямоване на зрив таємної доставки ядерних технологій режиму Кім Чен Ина.

Ситуація загострилася після появи російського десантного корабля "Іван Грен", який вимагав від іспанських суден відійти від району аварії.

Після застосування сигнальних ракет і радіоелектронних заходів Ursa Major зникла з поверхні та затонула на глибині близько 2500 метрів.

Сейсмографи зафіксували коливання, сумісні з підводною детонацією вибухівки малої потужності у момент затоплення судна.

Надалі до району аварії прибуло російське океанографічне судно "Янтар", яке, за оцінками, могло проводити операцію зі знищення або приховування залишків секретного вантажу.

Тіньовий флот Росії

Як повідомляв УНІАН, після запровадження санкцій Російська федерація вдалася до спроб їх обійти, задіюючи до морських перевезень своїх вантажів так званий тіньовий фло - судна, що ходять під прапорами третіх країн. Однак українські спецслужби почали застосовувати безпілотні морські дрони для враження таких суден, що значно ускладнило для Росії їхнє використання.

Потоплення Ursa Major

Нагадаємо, що 24 грудня минулого року поблизу берегів Іспанії затонуло судно Ursa Major. Кілька років до того судно було задіяне у перевезенні російських військових вантажів до Сирії. Російські пропагандисти заявляли, що судно було потоплено після кількох вибухів.

Відомо, що це судно будувалося у Німеччині 15 років тому, що дуже невеликий термін для використання судів подібного типу. Воно було найбільшим суховантажним судном російського флоту. ЗМІ вказували, що катастрофа подібного судна - велика втрата для росіян.

