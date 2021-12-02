Менеджер повідомив, що серед вимушених бранців панує хороша атмосфера.

У місті Ольборг в Данії покупцям і співробітникам IKEA довелося заночувати в магазині через погану погоду.

Про це повідомляє Данське Радіо.

Як повідомляється, 6 покупців та понад два десятки співробітників змушені були переночувати в магазині, тому що вони просто не могли повернутися додому через погану погоду.

Менеджер магазину повідомив, що планує відкрити виставкову зону, щоб люди могли спати на диванах.

Читайте також"Вийшов на вулицю і побачив свою машину під водою": в Іспанії після дощів почався потоп (фото, відео)

Він розповів, що серед "бранців" панує хороша атмосфера. Їм запропонували тістечка, каву і навіть пиво. Співробітник додав, що це перший подібний випадок за 16 років його роботи в магазині.

Нагадаємо, раніше десятки відвідувачів на три дні застрягли в пабі Tan Hill Inn, який називають найвищим у Великобританії. Там близько півсотні гостей зібралися на концерт, проте країну накрив шторм "Арвен".

Відвідувачі та персонал виявилися заблоковані в Закладі на ніч через снігопад. Прокинувшись в суботу вранці, вони виявили за вікнами майже метрові замети. Машини були занесені, а проїзд по дорогах Неможливий.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Автор: Катерина Лиманська