Годжес пояснив, що поки триває війна Путіна проти України або існує загроза розширення війни далі у Європу.

Екскомандувач Сухопутних сил США у Європі Бен Годжес назвав три причини, чому в інтересах США зберегти свою присутність у Європі.

"Перша: Європа в цілому є нашим найбільшим торговельним партнером. І тому Америка зацікавлена в її процвітанні, а процвітання вимагає стабільності і безпеки", - сказав він в інтерв'ю Радіо Свобода.

Годжес пояснив, що поки триває війна Путіна проти України або існує загроза розширення війни далі у Європу, це збільшить нестабільність, принесе мільйони біженців, порушить постачання продовольства. "Все це погано впливає на економіку кожного з нас. Нам потрібно, щоб Європа процвітала. Це стратегічний інтерес номер один", - зазначив Годжес.

Відео дня

Другим стратегічним інтересом є доступ. Він зазначив, що американський контингент у Європі становить 80 тис. "Завдяки цьому контингенту ми маємо доступ до баз у Великобританії, Іспанії, Італії, Греції, Туреччині, Польщі, Німеччині та інших країнах.

"У нас є угоди про обмін розвідданими майже з кожною країною Європи. Тому в наших інтересах залишатися там і підтримувати ці відносини за дуже-дуже низькою ціною", - підкреслив екскомандувач.

І третій інтерес, за його словами, полягає в тому, щоб допомогти Україні перемогти РФ. "Утримати Росію від нападу на країни НАТО, щоб США не були залучені в конфлікт проти Росії", - констатував Годжес.

Заяви Годжеса про війну

Раніше колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Бен Годжес висловив думку, що росіяни продовжать бити по Україні ракетами і дронами, а також здійснюватимуть атаки на полі бою, але це не допоможе їм виграти війну проти України.

Крім того Годжес заявляв, що якщо Росія остаточно втратить Крим, то це матиме найбільше значення для росіян у війні проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: