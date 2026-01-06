Спецпредставник Путіна поглузував з ЄС на фоні претензій Трампа на Гренландію

Він натякнув, що наступною на черзі може бути Канада.

Спецпредставник президента РФ Володимира Путіна по переговорах стосовно війни з Україною Кіріл Дмітрієв поглузував з Європейського Союзу в контексті претензій президента США Дональда Трампа на Гренландію.

"Гренландія, схоже, вирішила – ЄС продовжуватиме робити те, що васали вміють найкраще: "моніторинг ситуації" та демонстрацію подвійних стандартів", - сказано в дописі Дмітрієва в X.

Він також натякнув, що Гренландією Трамп не обмежиться.

"Далі Канада?", - написав Дмітрієв.

Плани США на Гренландію

В Данії наразі стурбовані наполегливим прагненням Трампа встановити контроль над Гренландією після рейду США у Венесуелі, коли було затримано Ніколаса Мадуро.

Сам Трамп стверджує, що контроль над Гренландією нібито необхідний для національної безпеки США. А днями він навіть озвучив "терміни для вирішення цієї ситуації":

"Ми будемо турбуватися про Гренландію приблизно через два місяці. Поговоримо про Гренландію через 20 днів", - сказав він.

Премʼєрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що до погроз президента США стосовно Гренландії слід ставитися серйозно. Вона також пророкує крах НАТО в разі нападу США на Гренландію.

"Якщо США вирішать військовим шляхом напасти на іншу країну НАТО, то це стане кінцем, в тому числі НАТО і, відповідно, безпеки, яка була встановлена після закінчення Другої світової війни", – наголосила політикиня.

Водночас прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен закликав співвітчизників не панікувати, а риторику Трампа назвав "неповажною".

