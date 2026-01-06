У Трампа оцінили можливість військового захоплення Гренландії

Міллер також поставив під сумнів претензії Данії на острів.

Заступник глави адміністрації президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заявив, що Гренландія має належати США, не відкинувши при цьому безпосередньо варіант військового захоплення острова.

"Сполучені Штати мають бути нацією, до якої входить Гренландія як частина нашого спільного апарату безпеки. Це офіційна позиція уряду США з початку цієї адміністрації: Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів. Президент був дуже чітким щодо цього", - заявив він в інтерв'ю CNN.

Міллер ухилився від відповіді на пряме запитання ведучого про можливість введення військ, заявивши водночас, що "ніхто не буде воювати зі Сполученими Штатами у військовому відношенні за майбутнє Гренландії".

Міллер також поставив під сумнів претензії Данії на острів.

"Головне питання: на якій підставі Данія стверджує контроль над Гренландією? На якій підставі вона пред'являє свої територіальні претензії? На якій підставі Данія вважає Гренландію своєю колонією?", - підкреслив він.

Плани Трампа на Гренландію

Politico прогнозує, що Вашингтон може спробувати скористатися політично вигідним моментом у найближчі місяці для отримання контролю над Гренландією. Це може статися напередодні проміжних виборів у США та 250-річчя американської незалежності, яке відзначатимуть 4 липня.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що можливий напад США на Гренландію означатиме кінець НАТО. Вона закликала серйозно поставитися до слів глави Білого дому.

