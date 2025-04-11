Військове керівництво країни не уточнило причину відсторонення, але заявило, що не потерпить жодних дій, що суперечать планам Трампа.

Американські військові відсторонили командуючу своєї бази Пітуффік у Гренландії, додавши, що не терпітимуть жодних дій, які суперечать плану президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.

Рішення про відсторонення полковника Сюзанни Мейєрс оголошено в заяві Космічних сил США, яку опублікував у соцмережах Шон Парнелл, головний прессекретар Пентагону.

У повідомленні Парнелла було посилання на статтю Military.com, незалежної новинної організації, в якій йшлося про те, що полковник Мейєрс відправила електронного листа персоналу бази, дистанціюючись від візиту віцепрезидента Дж. Д. Венса, що відбувся 28 березня в рамках зусиль Трампа по захопленню Гренландії, острова, який є напівавтономною частиною Данії.

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Видання зазначило, що Мейєрс надіслала листа персоналу бази Пітуффік, заявивши, що побоювання адміністрації Трампа, висловлені Венсом, не відображають поглядів керівництва бази.

"Від командирів очікують дотримання найвищих стандартів поведінки, особливо в тому, що стосується збереження безпартійності під час виконання своїх обов'язків", - ідеться в заяві Космічних сил. Там же зазначено, що лист Мейєрс справжній.

Візит Венса до Гренландії

Під час візиту до Гренландії Венс виступив перед персоналом бази Пітуффік і розкритикував Данію, звинувативши в тому, що вона не витрачає достатньо грошей на забезпечення безпеки.

Нагадаємо, що вперше Трамп почав зазіхати на Гренландію ще за часів свого першого приходу в Білий дім. Зокрема, у серпні 2019 року він заявив, що США можуть придбати острів через його стратегічну важливість для безпеки та економіки.

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