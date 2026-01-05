США можуть спробувати встановити контроль над Гренландією в найближчі місяці, - Politico

Експерти не виключають, що Вашингтон може скористатися політично вигідним моментом.

Несподівана операція США в Венесуелі з затримання президента Ніколаса Мадуро та його дружини викликала у європейських лідерів серйозне занепокоєння. В Європі тепер все частіше думають, чи не стане Гренландія наступною, пише Politico.

Видання зазначає, що президент США Дональд Трамп відкрито заявив, що "США потребують Гренландію". Він пояснив, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому контроль над ним є питанням національної безпеки США.

В статті вказується, що Гренландія є самоврядною територією, але формально вона входить до складу Королівства Данія.

Напруження зросло після того, як дружина радника Білого дому Стівена Міллера Кеті опублікувала у соцмережах карту Гренландії з накладеним американським прапором і підписом: "Скоро".

На це відреагувала прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен й заявила, що США не мають жодного права анексувати будь-яку з трьох країн, які входять до складу Данського королівства, включно з Гренландією та Фарерськими островами.

Ба більше, глава уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен підкреслив, що острів не продається.

Експерти, яких опитало видання, припускають, що Вашингтон може спробувати скористатися політично вигідним моментом в найближчі місяці. Це може статися напередодні проміжних виборів у США та 250-річчя американської незалежності, що відзначатиметься 4 липня.

Прогнозується, що це може бути не військова операція, як у випадку з Венесуелою, а масштабна кампанія з політичного впливу.

Керівник європейського напряму Eurasia Group Муджтаба Рахман не виключає, що США можуть застосувати широкий арсенал інструментів – від тиску до спроб впливу на місцеві еліти.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що можливий напад США на Гренландію означатиме кінець НАТО. Вона закликала серйозно поставитися до слів очільника Білого дому. Видання Bloomberg зазначає, що в Данії стурбовані наполегливим прагненням Трампа встановити контроль над Гренландією після рейду США у Венесуелі. Наводяться слова Трампа, що про Гренландію США "будуть турбуватися приблизно через два місяці". Ще Трамп додав, що про Гренландію "поговоримо через 20 днів".

Також ми писали, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив думку, що Європу не будуть сприймати "серйозно", якщо вона буде "слабкою та розділеною". Він закликав до єдності, інакше, на його думку, континент "закінчиться" через розбіжності у позиціях країн ЄС щодо зовнішньої політики. Зазначається, що реакція Європейського Союзу на спецоперацію США у Венесуелі була трохи неоднозначною. Зокрема, Іспанія відокремилася від ЄС та засудила напад США на Венесуелу.

