В ЄС очікують на офіційне оголошення результатів виборів президента США.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель привітав кандидата від Демократичної партії Джо Байдена з отриманням достатньої кількості голосів для перемоги на виборах президента США.

Читайте такожАмериканські ЗМІ оголосили про перемогу Байдена на виборах президента США (фоторепортаж, відео)Про це йдеться в заява Мішеля щодо президентських виборів у Сполучених Штатах.

"Ми беремо до уваги останні зміни у виборчому процесі. На цій підставі ЄС вітає обраного президента Джо Байдена і обраного віце-президента Камалу Гарріс зі здобуттям достатньої кількості виборчих голосів. Ми вітаємо рекордну явку виборців", - наголосив Мішель.

"Ми слідкуємо за процесом затвердження результатів і переконані, що виборча система США незабаром оголосить фінальний результат", - зазначив він.

Водночас Мішель підтвердив готовність Євросоюзу до міцного євроатлантичного партнерства і взаємодії з обраним президентом, новою Адміністрацією та новим складом Конгресу США.

Крім цього, з перемогою на виборах Байдена привітали прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

Вибори президента США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США. За їхніми даними, Байден отримав 273 голоси, що свідчить про його перемогу над республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за Білий дім.

У свою чергу чинний президент Сполучених Штатів відмовляється визнавати перемогу кандидата від Демократичної партії.

Трамп зазначив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

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Автор: Віталій Саєнко