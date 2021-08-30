Сили протиракетної оборони перехопили п’ять з 6-ти випущених ракет, інформації про постраждалих немає.

Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за пуск шести ракет по аеропорту Кабула 30 серпня.

Як пише "Радіо Свобода", за повідомленням порталу Nasher News у Telegram, під час атаки було випущено шість ракет "Катюша".

Офіційні представники США заявили, що сили протиракетної оборони перехопили п’ять ракет, випущених по аеропорту. Інформації про постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що попри ракетний обстріл, літаки США продовжили евакуаційні рейси.

Наразі під час очолюваної США операції з повітряної евакуації вивезено з Афганістану понад 117 тисяч афганців та іноземних громадян з того часу, як владу в країні захопили таліби.

Напередодні 31 серпня, коли президент США Джо Байден встановив дедлайн для виведення військ, Сполучені Штати сфокусувалися на вивезенні американських військ та дипломатів.

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Вибухи в Кабулі: деталі

Серія вибухів сталася 26 серпня біля аеропорту Кабула. За останніми даними, в результаті вибухів загинули 169 осіб. Серед них - 13 військовослужбовців США.

Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Президент США Джо Байден заявив, що американські військові продовжать евакуацію з Афганістану, а також вживуть заходів щодо причетних до вибуху.

29 серпня американський безпілотник завдав авіаудару по автомобілю, яким керував смертник, що планував влаштувати теракт в аеропорту афганської столиці.

Автор: Інна Андаліцька