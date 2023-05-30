Це їх внутрішні проблеми, які продовжуватимуться й надалі.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував атаку дронів у Московській області РФ сьогодні вранці 30 травня, зокрема, в районі Рубльовки. За його словами, таких проблем в РФ буде дедалі більше.

"Читав, бачив, порадувався, але більш нічого не можу сказати, що там відбулося у Росії. Це їх внутрішні проблеми і в них таких проблем буде дедалі більше. Їм такі проблеми буде створювати і легіон "Свободи Росії", який вже у Бєлгородській та інших областях хоче скинути кривавий режим Путіна, щоб Росія була вільною нарешті державо. І легіон "Республіки Ічкерія" вже набирає обертів. І сподіваюся, що інша Росія повстане проти тиранії", - наголосив Ігнат.

На запитання журналістів чи варто жителям елітної московської Рубльовки купувати приватні системи ППО замість дорогих елітних авто та віл, Ігнат зазначив, що їм ніхто не продасть.

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"Я думаю, що в них вистачить коштів будь-які засоби купити. Тут головне, щоб хтось продав. Українці готові були будь-які гроші скидати, щоб купити винищувачі F-16, але ж ніхто не продавав. Але тепер є рішення і тепер будемо мати і ці літаки. А жителям Рубльовки треба якісь рішення приймати як їм далі жити в такій країні", - зазначив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Бововна" у Московській області - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, 30 травня в Москві і в Підмосков'ї пролунали вибухи. У Міноборони РФ заявили, що столицю атакували вісім дронів, але всі вони нібито були збиті.

Міноборони РФ звинуватило у нападі Україну. У свою чергу радник голови ОПУ Михайло Подоляк оригінально прокоментував інцидент у російській столиці, але спростував пряму причетність Києва до атаки.

Пізніше ЗМІ писали, що дрони, які атакували Москву і Підмосков'ї Російської Федерації, "впали" в цікавих місцях. В епіцентрі атаки опинилися маєтки путінської еліти.

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