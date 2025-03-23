Близькість Маска до Трампа і його гострі коментарі в соціальних мережах зробили Starlink мішенню для політиків.

Компанія Starlink Ілона Маска має намір закріпити своє панування на ринку супутникового інтернету, однак цьому може завадити зв'язок Маска з президентом США Дональдом Трампом, який перетворюється з переваги на перешкоду для глобального розгортання компанії.

Як пише Financial Times, компанія SpaceX веде переговори про швидке впровадження сервісу в країнах з 1 млрд потенційних нових користувачів, зокрема з Туреччиною, Марокко і Бангладеш, а також домагається схвалення регулюючих органів на інших великих ринках, таких як Індія. Союз Маска з Трампом також усунув перешкоди і побоювання з приводу монополії, відкривши компанії шлях до вигідних федеральних контрактів.

Останніми тижнями сервіс був встановлений у Білому домі, а міністр торгівлі Трампа Говард Лютник просив чиновників розглянути можливість участі Starlink у програмі із забезпечення рівності, доступу та розгортання широкосмугового зв'язку в сільських районах США (Bead) вартістю 42 мільярди доларів.

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За оцінками Morgan Stanley, Starlink принесе $16,3 млрд доходу цього року, що на 74 відсотки більше, ніж $9,3 млрд 2024 року, а кількість абонентів збільшиться майже вдвічі - до 7,8 млн із 4,65 млн, ідеться в січневому звіті. Для порівняння, бізнес SpaceX із запуску ракет, за прогнозами, отримає $5,8 млрд у 2025 році, що на 20 відсотків більше, ніж $4,9 млрд минулого року.

"Однак входження засновника SpaceX у політику почало заважати планам компанії з розширення глобальної мережі, оскільки регулюючі органи в кожній країні повинні схвалити вихід Starlink на їхній ринок, а політики оцінюють, чи є Маск надійним партнером", - пише FT.

І тепер близькість Маска до Трампа і його гострі коментарі в соціальних мережах зробили Starlink мішенню.

Так, останніми тижнями одна з канадських провінцій розірвала контракт зі Starlink на знак протесту проти тарифів США. Маск також вступає в конфлікт з європейськими політиками, які допомагають фінансувати Starlink в Україні, і це змушує їх шукати альтернативи.

"Схоже, в ландшафті супутникового зв'язку відбуваються потенційно тектонічні зрушення, викликані геополітикою", - говорить Едісон Ю, аналітик Deutsche Bank. "Starlink, як і раніше, залишається номером один, але не єдиним".

Масао Дальгрен, науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, сказав, що у європейських постачальників є можливості для проникнення на ринок, але SpaceX навряд чи буде зміщено з позиції домінуючого постачальника, якщо конкурент не розробить більш просунутий продукт.

Водночас FT зазначає, що погроза деяких лідерів розірвати державні контракти зі SpaceX не поширилася на заборону сервісу, крім того, у деяких країнах без офіційної мережі приватні особи та підприємства використовують обладнання, куплене за кордоном та імпортоване в приватному порядку.

"SpaceX є домінуючою силою на ринку", - сказав Кріс Куілті, аналітик Quilty Space. "Якби країна заборонила доступ до Starlink, люди б накинулися на політиків із вилами".

Раніше уряд Італії поставив на паузу переговори з компанією SpaceX про надання послуг супутникового зв'язку Starlink для оборонних і дипломатичних потреб Риму.

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