Новий президент США має намір вирішувати сьогоднішні і завтрашні виклики, які поставатимуть перед світовою спільнотою.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден обіцяє, що США на міжнародній арені будуть сильним і надійним партнером.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден сказав після складання присяги президента США на сходах Капітолію у Вашингтоні.

Зокрема, президент США наголосив, що світ спостерігає за тим, що відбувається сьогодні.

"Тож, ось моє повідомлення для тих, хто за межами наших кордонів: Америку випробовують, і ми стали сильнішими для цього. Ми відновимо наші альянси і знову взаємодіятимемо зі світом. Не для того, щоб вирішувати вчорашні виклики, але сьогоднішні і завтрашні виклики", - наголосив Байден.

Він запевнив, що США "будуть сильним і надійним партнером заради миру, прогресу і безпеки".

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Інавгурація президента США: що відомо

Сьогодні, 20 січня, відбулася інавгурація президента США - Джо Байден у Вашингтоні склав присягу і почав виконувати обов'язки президента.

Присягу також прийняла віце-президент США Камала Гарріс. Вона стала першою жінкою і першою американкою африканського, ямайського і південноазіатського походження на цій посаді.

Чинний президент США Дональд Трамп, який сьогодні завершив виконувати свої повноваження, попрощався з Білим домом і залишив Вашингтон до початку церемонії інавгурації.

Таким чином, він не зустрічав Джо Байдена в Білому домі перед офіційною церемонією інавгурації. Трамп разом зі своєю дружиною Меланією відправився в курортне містечко Палм-Біч (штат Флорида) і пропустить інавгурацію 46-го президента США Джо Байдена у Вашингтоні.

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Автор: Віталій Саєнко