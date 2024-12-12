Водночас у Sky News наголосили, що це було б без прецедентно, якби лідери РФ або Китаю були присутні на такій події.

Російського диктатора Володимира Путіна не запросили на інавгурацію нового президента США Дональда Трампа, яка відбудеться наступного місяця. Про це заявили у Кремлі, пише Sky News.

У Москві повідомили, що не отримували запрошення для Путіна на церемонію приведення до присяги новообраного президента США 20 січня.

Водночас Трамп запросив президента Китаю Сі Цзіньпіна відвідати інавгурацію у Вашингтоні, повідомляє телеканал NBC News.

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Телеканал, посилаючись на багато джерел, заявив, що запрошення було надіслано після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада. Водночас журналісти не уточнили, що прийняв лідер Китаю таке запрошення.

"Це було б безпрецедентно, якби президенти Росії чи Китаю, суперників США, були присутні на інавгурації", - додали у Sky News.

Путін і Трамп - останні новини

В інтерв'ю Time новообраний президент США Дональд Трамп відмовився відповідати, чи говорив він з Володимиром Путіним після своєї перемоги на президентських виборах. За його словами, на таке питання відповідати недоречно.

Водночас політичний експерт Михайло Самусь наголосив, що команда Дональда Трампа вивчає питання, як змусити російського диктатора до укладення миру. Він зазначив, що суттєве зниження цін на нафту вплине на російські спроможності вести війну проти України.

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