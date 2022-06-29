Індія підтримує Росію і утримується від критики війни в Україні.

Компанія UltraTech Cement, яка є найбільшим виробником цементу в Індії імпортує російське вугілля за китайські юані. На думку трейдерів, це може стати більш поширеним явищем.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з Митним документом, UltraTech доставляє 157 тисяч тонн російського вугілля від виробника СУЕК. Його завантажили на суховантаж MV Mangas з Далекосхідного порту Ваніно. Вартість вантажу становить 172,6 млн юанів (25,8 млн доларів).

За даними джерел агентства, продаж вантажу був організований підрозділом СУЕК, що базується в Дубаї. Зазначається, що інші компанії також розмістили замовлення на російське вугілля за юані.

Більш активне використання юаня для розрахунків може допомогти захистити Росію від наслідків західних санкцій і вплинути на подальшу інтернаціоналізацію китайської валюти. Своєю чергою це призведе ослаблення домінування долара США у світовій торгівлі.

"Це важливий крок. За останні 25 років моєї кар'єри я ніколи не чув, щоб будь-яка Індійська організація платила в юанях за міжнародну торгівлю. По суті, це обхід долара США", - пояснив Сінгапурський валютний трейдер.

Як відомо, Індія підтримує торговельні зв'язки з Росією за такими товарами, як нафта і вугілля, попри західні санкції. У двох країн давні політичні зв'язки і зв'язки у сфері безпеки. Індія також утримується від засудження російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, на початку квітня Європейський Союз в рамках п'ятого пакета санкцій ввів заборону на імпорт вугілля з Росії. Вступ в дію заборони ЄС на імпорт російського вугілля перенесли на середину серпня, що на місяць пізніше, ніж планувалося спочатку.

Тим часом у міру наближення ембарго на російське вугілля, яке набуває чинності в серпні, країни Європи збільшили імпорт вугілля з Південно-Африканської Республіки. За перші п'ять місяців 2022 року країни Європи імпортували з ПАР на 40% більше вугілля, ніж за весь минулий рік. За весь 2021 рік було тільки 2,3 млн тонн.

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