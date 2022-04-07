Водночас нафта і газ, яких ЄС імпортує з Росії у значно більших обсягах, як і раніше, залишаються недоторканими.

Вступ в дію заборони ЄС на імпорт російського вугілля перенесуть на середину серпня, що на місяць пізніше, ніж планувалося раніше.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що сьогодні представники Європейського Союзу мають затвердити ембарго щодо російського вугілля з середини серпня. За інформацією джерела, на перенесенні дати наполягала Німеччина.

Припинення імпорту ЄС російського вугілля є наріжним заходом у п’ятому пакеті санкцій проти Росії, який Комісія ЄС запропонувала цього тижня як реакцію на жахливі події в Бучі.

Наголошується, що затвердження пакету стане першою забороною ЄС на імпорт енергоносіїв з Росії від початку російського вторгнення в Україну 24 лютого.

Водночас нафта і газ, яких ЄС імпортує з Росії у значно більших обсягах, як і раніше, залишаються недоторканими.

Як повідомляв УНІАН, п'ятий пакет санкцій проти Росії, який був розроблений у відповідь на жорстокі дії РФ у Бучі, включав обмеження в енергетиці, торгівлі, транспорті та банківській сфері.

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