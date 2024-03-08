Відомо, що в рамках цієї схеми до Росії відправлено близько 35 осіб.

У Індії розкрили велику мережу торгівлі людьми, яка заманювала молодих індусів до Росії, обіцяючи роботу, щоб змусити їх брати участь у війні в Україні.

Як пише Reuters, Центральне бюро розслідувань Індії повідомило, що торговці людьми, які діяли в кількох індійських штатах, націлювалися на людей, які використовували платформи соціальних мереж і через місцевих агентів. Деяким із чоловіків також пропонували вступ до "сумнівних приватних університетів" у Росії разом із "безкоштовним продовженням візи зі знижкою", щоб залучити їх туди.

"Громадяни Індії, які стали жертвами торгівлі людьми, були навчені виконувати бойові обов’язки та були розміщені на передових базах у російсько-українській зоні війни всупереч їхнім бажанням", — заявили в CBI, додавши, що деякі з жертв також отримали "тяжкі поранення" в зоні бойових дій.

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Наразі в рамках цієї схеми до Росії відправлено близько 35 осіб. При цьому щонайменше двоє чоловіків, які поїхали до Росії, сподіваючись працювати "помічниками" в армії, загинули під час війни на фронті, повідомили їхні родини. Посольство Індії в Росії підтвердило одну з цих смертей.

Індійців заманили в Росію для участі у війні в Україні

Повідомлялося, що Індія намагається повернути близько 20 своїх громадян, які опинилися у складі російської армії на лінії фронту в Україні. Їхні родини заявили, що чоловіків заманили на війну під хибним приводом.

Раніше представник МЗС Індії Рандхір Джайсвал закликав російську владу "достроково звільнити" індійців, які працювали допоміжним персоналом у російській армії.

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