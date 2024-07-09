Це не перший випадок, коли Нарендра Моді критикує Росію за її дії в Україні.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав президенту Росії Володимиру Путіну у Кремлі, що смерть невинних дітей була болючою та жахливою через день після смертельного удару по дитячій лікарні в Києві. Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що різке зауваження індійського лідера, який перебував з візитом, було неявним докором Путіну, який за кілька хвилин до того привітав його в Кремлі теплою заявою про важливість стратегічних зв’язків між двома країнами.

"Незалежно від того, чи це війна, конфлікт чи теракт, будь-якій людині, яка вірить у людство, боляче, коли є втрата життів. Але навіть у цьому, коли вбивають невинних дітей, серце обливається кров’ю, і цей біль дуже страшний", - сказав Моді. Відео дня

ЗМІ нагадує, що це не перший випадок, коли прем’єр-міністр Індії критикує Росію за її дії в Україні. Так, у вересні 2022 року він сказав Путіну, що "сьогоднішня епоха не є епохою війни", і тоді Путін сказав, що розуміє занепокоєння Моді.

"Однак Індія не засудила вторгнення Росії та скористалася можливістю купити рекордні обсяги російської нафти за зниженими цінами, оскільки санкції зруйнували торгівлю Москви із Заходом. Для Росії Індія стає все більш важливим партнером, як в економічному, так і в дипломатичному плані, оскільки Москва прагне продемонструвати, що спроби Заходу ізолювати її провалилися", - ідеться у матеріалі.

Візит Моді до Москви

Індійський прем'єр Неренда Моді під час свого дводенного візиту до Росії виступив із закликами якнайшвидше припинити війну в Україні. При цьому він теж вважає, що неможливо знайти рішення на полі бою і потрібен "лише діалог".

Президент України Володимир Зеленський розкритикував зустріч Моді з Путіним. За його словами, "це величезне розчарування і руйнівний удар по мирних зусиллях - бачити, як лідер найбільшої у світі демократії обіймає в Москві найкривавішого злочинця у світі в такий день".

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