Моді вважає, що діалог і дипломатія - це шлях вперед.

Під час свого дводенного візиту до Росії, прем'єр-міністр Індії Неренда Моді виступив із закликами якнайшвидше припинити війну в Україні. Однак, він теж вважає, що неможливо знайти рішення на полі бою і потрібен "лише діалог", повідомляє NDTV.

"Індія завжди закликала поважати Статут ООН, включаючи територіальну цілісність і суверенітет. Немає рішення на полі бою. Діалог і дипломатія — це шлях вперед", - сказав Моді Путіну.

Крім того, індійський прем’єр також висловив занепокоєння з приводу своїх громадян, яких "недобросовісні турагенти обманом змусили приєднатися до російської армії", йдеться у матеріалі.

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Видання також повідомило, що Росія зобов'язалася репатріювати всіх постраждалих осіб.

"Це перший візит прем’єр-міністра Моді до Росії після того, як країна розпочала війну в Україні, і після того, як він повернувся до влади минулого місяця на рекордний третій термін. Відтоді Індія ухилялася від прямого засудження Росії та утрималася від резолюцій ООН, які критикують Москву", - додало NDTV.

Реакція Зеленського на зустріч Путіна та Моді

Президент України Володимир Зеленський відреагував на візит прем'єра Індії до російського правителя. Він нагадав, що того дня, коли він прибув до Москви, російські ракети вбили 37 людей, троє з яких — діти, а ще 170 людей отримали поранення.

"Російська ракета влучила в найбільшу дитячу лікарню в Україні, прицілившись до маленьких онкохворих. Багато хто був похований під завалами. Це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі в Москві в такий день", - написав глава держави у Twitter.

Заклики до "миру" в день масованого удару по Україні

Як писав УНІАН, на тлі ракетного удару РФ по Україні Орбан в Китаї наполягав на припиненні вогню. За даними The Washington Post, у Пекіні оцінили дипломатичні зусилля Орбана тиснути на Київ, щоб змусити його відмовитися від територій, які тимчасово окупувала Москва.

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