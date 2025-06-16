Там нагадали, що Москва є партнером Ірану.

Європейський Союз виступає проти залучення Російської Федерації в якості посередника в переговорах між Ізраїлем та Іраном.

Як пише n-tv, із такою заявою у Брюсселі виступив речник Європейської комісії. Однією з причин є те, що Москва просто не зможе бути об'єктивною через свої відносини з Іраном - цього року країни підписали Угоду про стратегічне партнерство, яка включає посилене військове співробітництво:

"Росія не має жодної довіри з огляду на агресивну війну проти України, а також безперервно порушує міжнародне право і Статут Організації Об'єднаних Націй".

Путін хоче бути посередником

Нагадаємо, раніше Російська Федерація різко розкритикувала ізраїльські удари по об’єктах в Ірані, назвавши їх незаконними та такими, що не мають виправдань.

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Кремлівський правитель Путін, чия держава сама веде жорстоку війну проти України, заявив, що дії Ізраїлю суперечать міжнародному праву та порушують Статут ООН.

Крім того, він хоче виступити посередником у переговорах між Іраном і Ізраїлем, наголошуючи на необхідності пошуку дипломатичних шляхів та компромісів.

Як відомо, на початку повномасштабної війни Тегеран поставив Росії дрони-камікадзе типу "Shahed", які та використовує для терору України.

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