Іспанія не дозволила використовувати США свої авіабази для ударів по Ірану

Іспанія не дозволить використовувати свої військові бази, які використовуються разом із США, але перебувають під суверенітетом країни, для атак на Іран. Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, передає Reuters.

За інформацією вебсайту FlightRadar24, що відстежує польоти літаків, з початку американо-ізраїльських атак на Іран з військових баз Рота і Морон на півдні Іспанії вилетіло 15 американських літаків.

Як показав FlightRadar24, принаймні сім літаків приземлилися на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

У Reuters нагадали, що спочатку Велика Британія також відмовилася дозволити використання своїх баз для нападу на Іран, проте в неділю премʼєр-міністр країни Кір Стармер погодив їхнє використання для "колективної самооборони".

"Іспанські бази не використовуються для цієї операції, і вони не будуть використовуватися для чогось, що не передбачено угодою зі Сполученими Штатами або не відповідає Статуту Організації Об'єднаних Націй", - зауважив Альбарес в інтерв'ю іспанському телеканалу Telecinco.

Як пише Reuters, позиція Іспанії та рішуче засудження дій США та Ізраїлю в Ірані премʼєр-міністром Педро Санчесом знову роблять її винятком в регіоні, через що її відносини з Вашингтоном можуть ще більше ускладнитися.

Водночас міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що літаки-заправники, включаючи Boeing KC-135 "Stratotanker", були постійно дислоковані в Іспанії.

Зокрема вебсайт FlightRadar24, який відстежує польоти, показав, що в неділю 9 літаків-заправників вилетіли з авіабази Морон на півдні Іспанії та попрямували до Німеччини.

"Два літаки вилетіли з Роти, військово-морської бази з аеродромом, у напрямку півдня Франції, як показав FlightRadar24. Ще чотири літаки вилетіли з Роти, але їхній маршрут не був показаний", - додали у виданні.

Раніше аналітики заявили, що балістичні ракети Ірану можуть сягати баз США у Європі, а також України. За їхніми словами, найбільш далекобійними в іранському арсеналі вважаються ракети середньої дальності - Khorramshahr, Sejjil, Ghadr та Emad.

"Таким чином з північного заходу Ірану балістичними ракетами середньої дальності Тегеран може атакувати Грецію, Болгарію, Румунію, де також знаходяться американські бази, а також Україну та Молдову", - зазначили аналітики.

Водночас президент США Дональд Трамп зробив низку заяв щодо війни проти Ірану. Він наголосив, що США "розбивають Іран вщент", однак "велика хвиля" атак ще попереду.

"Ми розбиваємо їх вщент. Я думаю, що все йде дуже добре. Це дуже потужно. У нас найкращі збройні сили у світі, і ми їх використовуємо", - додав американський лідер.

