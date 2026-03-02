Трамп не виключає відправки наземних військ США до Ірану, - New York Post

Унаслідок ударів по Ірану було ліквідовано десятки високопоставлених чиновників Тегерана, зауважив американський лідер.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не виключає відправки американських сухопутних військ до Ірану, "якщо це буде необхідно".

Про це повідомляє New York Post. За словами американського лідера, операція під назвою Epic Fury ("Епічна лють") "значно випередила графік". Унаслідок ударів було ліквідовано десятки високопоставлених чиновників Тегерана.

"Я не маю жодних сумнівів щодо відправки військ на місця. Як каже кожен президент: "Військ на місці не буде". Я цього не кажу. Я кажу: "Ймовірно, вони не знадобляться" [або] "Якщо вони будуть необхідні", – пояснив Трамп.

Відео дня

1 березня американський лідер казав, що операція проти Ірану триватиме "приблизно чотири тижні". Однак у новому коментарі для Post він натякнув, що цей термін може бути зменшено:

"Все завершиться досить швидко. Ми йдемо за графіком, значно випереджаючи його в плані лідерів – 49 вбитих. Це мало зайняти, як ми вважали, щонайменше чотири тижні, а ми зробили це за один день".

Військова операція США проти Ірану: ви могли це пропустити

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові "розбивають Іран вщент". Однак, за його словами, "велика хвиля" атак ще попереду.

Тим часом у Пентагоні натякнули на затяжну війну проти Ірану. Досягнення військових цілей, поставлених перед CENTCOM і Об'єднаними силами, займе деякий час, а в деяких випадках буде складною і важкою роботою, заявив генерал Ден Кейн. Він наголосив, що події на Близькому Сході – це не одноденна операція.

Вас також можуть зацікавити новини: