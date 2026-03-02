Деяким українцям перестануть вимикати світло за графіками: Кабмін ухвалив важливе рішення

Денис Шмигаль зазначив, що запроваджено дієвий механізм, який гарантує, що перевагами скористаються ті, хто має на це право.

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить не виключати світло для деяких українців. Відтепер графіки не застосовуватимуть до тих ліній, де розподілена генерація забезпечує щонайменше 80% споживачів. Про це повідомив перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі

Йдеться про локальні джерела електроенергії – наприклад, міні-ТЕЦ, сонячні установки чи інші об’єкти, які живлять конкретний район або групу будинків. Якщо така генерація покриває більшість споживачів на лінії, їх не відключатимуть за погодинними графіками.

За його словами, таким чином, держава заохочує встановлення нових об’єктів розподіленої генерації та залучення їхніх потужностей до загальної енергосистеми.

"Також запроваджуємо дієвий механізм, який гарантує, що перевагами скористаються саме ті, хто має на це право. Оператор системи розподілу (обленерго, – УНІАН) буде аналізувати фактичні обсяги покриття розподіленою генерацією споживачів. Якщо вони становитимуть менше 80%, до таких ліній застосують погодинні графіки", - підкреслив Шмигаль.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко вважає, що Росія продовжить завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі й після завершення зими. При цьому вона повідомила, що уряд вже почав підготовку енергосистеми до наступного опалювального сезону. Зокрема, прем'єрка України доручила обласним військовим адміністраціям спільно з міністерствами енергетики, фінансів та розвитку громад спільно з "Укренерго" розробити регіональні плани енергетичної стійкості.

За словами першого віцепрем’єра Дениса Шмигаля, на відновлення та модернізацію енергетичного сектору потрібно понад 90 мільярдів доларів.

