Найбільше заробляли у сферах інформації та телекомунікацій.

Середня зарплата штатних працівників по регіонах в Україні в січні 2026 року становила 27 975 грн, що на 9,5% менше, ніж у грудні минулого року.

Як повідомила Державна служба статистики України, найвищий розмір середньої зарплати зафіксовано у Києві. Так, мешканці столиці у січні у середньому отримували 43 865 грн. Далі йде Київська область з показником в 28 598 грн.

Водночас найнижчий рівень оплати праці в Чернівецькій області - 19 984 грн, а також в Кіровоградській області - 19 996 грн.

Відео дня

Найбільше у січні заробляли у сферах інформації та телекомунікацій. Середня заробітна плата у цьому секторі становила 76 905 грн. При цьому найменше заробляли працівники в сфері мистецтва, спорту розваг та відпочинку - 17 828 грн.

Зазначимо, що Держстат наводить дані по середніх зарплатах до вирахування 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Тобто "чистими" на руки українці у січні отримували, у середньому, 21 541 грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 лютого 2026 року становила 3,4 млрд грн.

Зарплати в Україні - головні новини

Нагадаємо, що за даними дослідження кадрового порталу GRC.ua "Барометр Ринку праці", український бізнес переживає гострий дефіцит кадрів на ринку праці, через який компанії дедалі більше інвестують в утримання працівників і конкурентні зарплати.

Раніше повідомлялося, що лідерами за попитом на роботу в Україні залишаються різноробочі та будівельники, а серед студентів користуються попитом вакансії з частковою зайнятістю. Медіанні зарплати коливалися від 10 до 65 тис. грн.

Вас також можуть зацікавити новини: