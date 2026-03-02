Уряд оновив склад наглядової ради 'Нафтогазу'

Представниками держави стали заступниця міністра економіки та державний секретар Кабінету міністрів.

Уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на підставі подання номінаційного комітету. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, наглядова рада складається з шести членів.

Незалежними міжнародними членами були обрані Роберт Шлешинський, Ерік Расмуссен, Данкан Найтінгейл та Тор Мартін Анфіннсен.

Роберт Шлешинський (Польща) - експерт із корпоративного управління та енергетики.

Ерік Расмуссен (Данія) - експерт у сфері фінансування енергетики та інфраструктури, зокрема в ЄБРР. Працював над реформою корпоративного управління державних підприємств України, зокрема в НАК "Нафтогаз України".

Данкан Найтінгейл (Канада) - фахівець, що спеціалізується на операційному управлінні видобуванням і розвитку енергетичних активів. Очолював наглядову раду ПАТ "Укрнафта", зокрема впроваджував практики ОЕСР.

Тор Мартін Анфіннсен (Норвегія) - обіймав керівні посади в норвезькому енергетичному гіганті Equinor. Як чинний член наглядової ради НАК "Нафтогаз України", експерт забезпечує безперервність управління та впровадження європейських стандартів.

Представниками держави в наглядовій раді стали заступниця міністра економіки Анна Артеменко та державний секретар Кабінету міністрів України Костянтин Мар’євич.

"Паралельно завершуємо оновлення наглядових рад всієї енергетичної галузі – "Центренерго", "Українські розподільні мережі", "Укренерго", "Укргідроенерго", "Оператор ГТС України" та інших", - додала Свириденко.

Наглядові ради українських компаній

У грудні 2025 року в наглядовій раді "Укрзалізниці" переобрали своїм головою Гепарда Хафера, тоді як заступником голови призначили Сергія Лещенка.

У листопаді 2025 року Кабінет міністрів достроково припинив повноваження Наглядової ради "Енергоатому" після гучного скандалу в компанії.

Згодом стало відомо, що уряд працює над оновленням Наглядової ради "Енергоатому".

У січні 2026 року уряд призначив новий склад наглядової ради "Енергоатома" на підставі подання номінаційного комітету. Незалежними членами наглядової ради стали Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон, які є міжнародними фахівцями з багаторічним досвідом у галузях ядерної енергетики, фінансів, управлінні ризиками та юридичному регулюванні.

Представниками держави були обрані заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин та державний секретар Міністерства енергетики Максим Малашкін.

