На якому ПК грає більшість геймерів світу у 2026 році: статистика Steam

Все більше геймерів переходять на відеокарти 50-ї серії GeForce.

У магазині Steam оновилася статистика щодо "заліза" користувачів. Компанія Valve регулярно проводить опитування, щоб зрозуміти, які комплектуючі для ПК найбільш популярні серед геймерів.

У категорії відеокарт вперше за довгий час відбулася серйозна зміна лідера – GeForce RTX 5070 випередила RTX 4060 і вийшла на першу сходинку. Частка прискорювачів становить 9,12% і 7,23% відповідно. Бюджетна RTX 5060 замикає топ-3 з часткою 6,51%.

Інші відеокарти лінійки RTX 5000 також помітно зросли в популярності, включаючи RTX 5060 Ti, незважаючи на активне подорожчання. Також відзначається, що в топ-15 вперше за довгий час немає жодної відеокарти з лінійки GTX 1000.

За останні кілька місяців відбулася ще одна цікава подія, яка явно відображає поточний стан ринку. 32 ГБ ОЗУ тепер найпопулярніша конфігурація пам'яті (56,9%), в той час як частка ПК з 16 ГБ ОЗУ знизилася з 40% до 27,4%.

Також відзначено падіння популярності Windows 11 – її частка раптово знизилася більш ніж на 10%. У свою чергу Windows 10 додала аудиторію (більш ніж на 12%).

Інша статистика:

Найпопулярніші процесори – Intel (56%), AMD (43%);

Найпопулярніша кількість ядер ЦП – 6 ядер (30,44%), 8 ядер (28,21%);

Найпопулярніші обсяги відеопам'яті – 8 ГБ (29,37%), 16 ГБ (18,26%);

Найпопулярніші роздільні здатності екрана – 1920x1080 (45,04%), 2560x1440 (38,64%);

Найпопулярніші версії Windows – Windows 11 (56,28%), Windows 10 (40,25%).

Найпопулярніші VR-гарнітури – Quest 3 (28,55%), Oculus Quest 2 (23,15%).

Раніше експерти назвали 5 старих відеокарт, які все ще є топовими в 2026 році. Всі вони підходять для 1080p-геймінгу, а деякі здатні справлятися з 1440p в окремих іграх.

УНІАН вже писав, що через тривалий дефіцит пам'яті Nvidia вперше за 30 років не випустить жодної нової відеокарти, Sony затримує вихід PS6 до 2029 року, а дешеві SSD можуть піти в минуле.

