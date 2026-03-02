Xiaomi припинила підтримку понад 40 смартфонів: перевірте, чи є серед них ваш

Портал XiaomiTime помітив, що 1 березня 2026 року корпорація Xiaomi оновила список пристроїв, які більше не отримуватимуть оновлення Android. Це стосується як великих апдейтів, так і патчів безпеки.

До списку увійшли смартфони та планшети з сімейства Xiaomi, Redmi і Poco, випущені в 2022-2023 роках. Більшість з них вже давно не отримували великих оновлень, а тепер остаточно позбавляються і мінімальних патчів.

Пристрої Xiaomi, які залишилися без підтримки:

  • Xiaomi Mi 11
  • Xiaomi Mi 11 Pro
  • Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Xiaomi Mi 11i
  • Xiaomi Mi 11X Pro
  • Xiaomi 11i
  • Xiaomi 11i HyperCharge
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Xiaomi 11 Lite NE
  • Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
  • Xiaomi Civi 1S
  • Xiaomi Pad 5
  • Xiaomi Pad 5 Pro
  • Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Пристрої Redmi

  • Redmi 10 2022
  • Redmi 10A
  • Redmi 10A Sport
  • Redmi Note 10T
  • Redmi Note 11 4G
  • Redmi Note 11 5G
  • Redmi Note 11 Pro
  • Redmi Note 11 Pro+ 5G
  • Redmi Note 11T Pro
  • Redmi Note 11T Pro+
  • Redmi Note 11R
  • Redmi Note 11S
  • Redmi K40 Pro
  • Redmi K40 Pro+
  • Redmi K40S
  • Redmi K50
  • Redmi K50 Pro
  • Redmi K50i
  • Redmi K50G
  • Redmi Pad
  • Redmi 11 Prime
  • Redmi A1
  • Redmi A1+

Poco

  • Poco F4

  • Poco F4 GT

  • Poco X4 GT

  • Poco M4 Pro
  • Poco M4 Pro 5G
  • Poco M5
  • Poco M5s
  • Poco C40
  • Poco C50

Всі пристрої продовжать нормально функціонувати, але Xiaomi пропонує перейти на більш свіжі моделі, де здійснюється підтримка і оновленнями системи, і патчами безпеки.

Термін підтримки Xiaomi відрізняється залежно від моделі. Наприклад, флагманські Xiaomi 15 і Poco F7 Ultra і недорогий Redmi Note 14 будуть оновлюватися шість років – аж до 2031 року.

