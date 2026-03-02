Xiaomi припинила підтримку понад 40 смартфонів: перевірте, чи є серед них ваш

Портал XiaomiTime помітив, що 1 березня 2026 року корпорація Xiaomi оновила список пристроїв, які більше не отримуватимуть оновлення Android. Це стосується як великих апдейтів, так і патчів безпеки.
До списку увійшли смартфони та планшети з сімейства Xiaomi, Redmi і Poco, випущені в 2022-2023 роках. Більшість з них вже давно не отримували великих оновлень, а тепер остаточно позбавляються і мінімальних патчів.
Пристрої Xiaomi, які залишилися без підтримки:
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi 11i
- Xiaomi 11i HyperCharge
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 11 Lite NE
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Pad 5
- Xiaomi Pad 5 Pro
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G
Пристрої Redmi
- Redmi 10 2022
- Redmi 10A
- Redmi 10A Sport
- Redmi Note 10T
- Redmi Note 11 4G
- Redmi Note 11 5G
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11T Pro+
- Redmi Note 11R
- Redmi Note 11S
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40 Pro+
- Redmi K40S
- Redmi K50
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50i
- Redmi K50G
- Redmi Pad
- Redmi 11 Prime
- Redmi A1
- Redmi A1+
Poco
- Poco F4
Poco F4 GT
Poco X4 GT
- Poco M4 Pro
- Poco M4 Pro 5G
- Poco M5
- Poco M5s
- Poco C40
- Poco C50
Всі пристрої продовжать нормально функціонувати, але Xiaomi пропонує перейти на більш свіжі моделі, де здійснюється підтримка і оновленнями системи, і патчами безпеки.
Термін підтримки Xiaomi відрізняється залежно від моделі. Наприклад, флагманські Xiaomi 15 і Poco F7 Ultra і недорогий Redmi Note 14 будуть оновлюватися шість років – аж до 2031 року.